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Böylesi ancak Türkiye'de olur! Seyircisiz maçta seyircisiz oynama cezası aldılar

Böylesi ancak Türkiye'de olur! Seyircisiz maçta seyircisiz oynama cezası aldılar

Spor Haberleri

Seyircisiz oynanan ES Elazığspor-Edirnespor maçındaki saha olayları nedeniyle, ES Elazığspor'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verildi.

ES Elazığspor'un cezası nedeniyle seyircisiz oynanan Edirnespor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle bordo-beyazlı ekip 1 maç daha seyircisiz oynama cezası aldı. Seyircisiz oynanan karşılaşma, Edirnespor'un 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

1 MAÇ SEYİRCİSİZ OYNAMA VE PARA CEZASI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 11 Nisan 2023 tarih ve 53 sayılı toplantısında almış olduğu karar, "Entegre Solar Elazığspor kulübünün, 2 Nisan 2023 tarihinde oynanan Entegre Solar Elazığspor-Edirnespor TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 7 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına" için açıklaması yapıldı. Bu kararla birlikte Belediye Derincespor maçı seyircisiz oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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