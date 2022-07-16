Böyle transfer duyurusu görülmedi! Burnley yeni oyuncusunun boyuyla dalga geçti
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Geçen sezon İngiltere Premier Lig'den düşen Burnley, sosyal medya hesabını farklı bir tarzda kullanmaya devam ediyor. Yeni transfer edilen Ian Maatsen'in kısa boyuna vurgu yapmak için 'Minions' filmine gönderme yapılan videoya yorum yağdı.
İngiltere Championship kulübü Burnley, ilginç bir transfer duyurusuyla gündeme geldi. Resmi Twitter hesabından Ian Maatsen transferini duyuran kulüp, yeni oyuncusunun kısa boyuyla dalga geçti. Burnley, "Şimdiden özür dileriz" ifadelerini kullanarak, sevilen film Minions'a gönderme yapılan videoyu paylaştı.
IAN MAATSEN'İN BOYU 1.68
Burnley'nin kadrosuna kattığı Ian Maatsen, 1.68 boyunda ve 57 kilo. Sol bek mevkiinde görev yapan Maatsen, Chelsea altyapısında yetişti. Genç oyuncu geçen sezon kiralık olarak Coventry City forması giydi ve 42 maçta görev yaptı.