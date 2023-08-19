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Maç biter bitmez ortaya çıktı! Hakim Ziyech, UltrAslan tribününde üçlü çektirdi

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Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech, Trabzonspor maçının ardından taraftarlarla birlikte üçlü çektirdi. Faslı yıldız, UltrAslan'ın bulunduğu tribüne çıkarak sarı-kırmızılılara "Merhaba" dedi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech, Trabzonspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte UltrAslan tribününde futbolculara üçlü çektirdi.

MAÇ BİTER BİTMEZ ORTAYA ÇIKTI

Sarı-kırmızılıların KAP'a bildirdiği Hakim Ziyech, Trabzonspor maçının ardından sarı kırmızılı takımın taraftarlarıyla bir araya geldi.

Böyle transfer açıklaması görülmedi! Hakim Ziyech, UltrAslan tribününde üçlü çektirdi

3'LÜ ÇEKTİRDİ

Dünyaca ünlü Faslı yıldız, UltrAslan'ın bulunduğu tribünde taraftarlarla futbolculara 3'lü çektirdi.

Böyle transfer açıklaması görülmedi! Hakim Ziyech, UltrAslan tribününde üçlü çektirdi

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Hakim Ziyech Galatasaray Spor Haberler

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