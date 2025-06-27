Böyle sözleşme ne görüldü ne duyuldu! Ronaldo, Al-Nassr'a ortak olmuş
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ile 2 yıllık rekor bir sözleşme imzaladı. Ancak anlaşmanın en dikkat çeken kalemi, Ronaldo'ya verilen kulüp hissesi oldu. İşte Ronaldo ile Al-Nassr arasındaki anlaşmanın detayları...
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ile 2 yıl daha sözleşme uzattı.
KULÜBÜN ORTAĞI OLDU
Al-Nassr, 39 yaşındaki Portekizli yıldızla 2 yıllık bir sözleşme imzaladı. Ancak anlaşmanın en dikkat çeken kalemi, Ronaldo'ya verilen kulüp hissesi oldu. Ronaldo, Al-Nassr'ın yüzde 15'lik bir ortağı hâline geldi.
Anlaşmanın diğer maddeleri ise dudak uçuklatıyor;
- Yıllık maaş: 209 milyon Euro
- İmza parası: 28.8 milyon Euro
- Her gol için: 94 bin Euro prim
- Her asist için: 47 bin Euro prim
- Gol kralı olursa: 4.7 milyon Euro bonus
- Takım lig şampiyonu olursa: 9.4 milyon Euro
- Al-Nassr Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa: 7.6 milyon Euro
ÖZEL HİZMET ORDUSU
Ronaldo'nun yaşam standartları da kontratın bir parçası hâline geldi. Anlaşmaya göre, yıldız oyuncuya;
- 4 koruma, 4 temizlik görevlisi, 3 bahçıvan, 3 şoför ve 2 özel aşçı tahsis edildi.
- Özel jet masrafları kulüp tarafından karşılanacak.
- Ayrıca Al-Nassr, Ronaldo'ya 70.5 milyon Euro değerinde sponsorluk anlaşmaları da sağlayacak.