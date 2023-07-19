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Böyle dostluk olmaz olsun! Bayern Münih dinlenip dinlenip gol attı, skor ağızları açık bıraktı

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Bayern Münih, sezon öncesi yaptığı dostluk maçında FC Rottach-Egern ile karşı karşıya geldi. Alman devi, mücadeleyi 27-0'lık skorla kazandı.

Bundesliga devi Bayern Münih, FC Rottach-Egern ile kozlarını paylaştığı mücadelede farka koştu. Bavyera temsilcisi mücadeleden 27-0'lık zaferle ayrıldı.

3 FUTBOLCU, 5 GOL ATTI

Karşılaşmada Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri ilk yarıda; 3, 13, 36, 42, 44. dakikada Musiala; 4, 11, 43. dakikada Gnabry, 8. dakikada Davies, 20. dakikada Laimer, 22, 25, 28, 34, 41. dakikada Tel, 27. dakikada Mazraou, 30. dakikada Upamecano ve 35. dakikada Sane kaydetti. İkinci yarıdaki goller ise 48, 64, 66, 70, 72. dakikada Sabitzer, 74. dakikada Guerreiro, 85. dakikada Gravenberch, 86. dakikada Coman ve 89. dakikada Mane'den geldi.

GELENEK BOZULMADI

Rottach ile 2018'de karşılaştığı maçı 20-2 kazanan Bayern Münih, 2019'da ise sahadan 23-0'lık skorla ayrılmıştı.

Böyle dostluk olmaz olsun! Bayern Münih dinlenip dinlenip gol attı, skor ağızları açık bıraktı

Böyle dostluk olmaz olsun! Bayern Münih dinlenip dinlenip gol attı, skor ağızları açık bıraktı

Böyle dostluk olmaz olsun! Bayern Münih dinlenip dinlenip gol attı, skor ağızları açık bıraktı

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Bayern Münih Spor Haberler

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Yorumlar (2)

İbrahim Demirel:

Ayni skorun çeyreğini Reale barçaya atın bakalım. Buldunuz garibanları ezin. Kapitalizmin futbol ayağı Bayern Münih

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mesut:

Adamlar istikrarlı bir şekilde yeniliyor.. Daha niye maç yaparsın anlamıyorum

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