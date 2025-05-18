Boyabat'ta Gençlik Haftası Spor Festivali Yapıldı

Boyabat'ta Gençlik Haftası Spor Festivali Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesinde Gençlik Haftası dolayısıyla çeşitli spor etkinliklerinin yer aldığı bir festival düzenlendi. Festivalde bisiklet turu da yapıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Gençlik Haftası dolayısıyla spor festivali düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen festivalde, minyatür kale futbol, ayak tenisi, badminton, parkur, tenis ve halat çekme gibi spor etkinlikleri yapıldı.

Festival çerçevesinde bisiklet turu etkinliği de gerçekleştirildi.

103 bisikletlinin katıldığı ve Hükümet Konağı önünden başlayan tur, 7 kilometrelik sürüş güzergahının tamamlanmasının ardından aynı noktada sona erdi.

Festival, hatıra fotoğrafının çektirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Spor
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

Skandal sözleri için harekete geçildi! İşte istenen ceza
Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı! 200 yolcu pilotsuz kaldı

Kaptan tuvaletteyken yardımcısı bayıldı! 200 yolcu pilotsuz uçtu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu

Anlaşma tamam gibi! Osimhen'in yeni adresini duyurdular
Komşularıyla yemekte buluşan Emel Sayın'dan unutulmaz bir akşam

Komşularıyla yemekte buluştu, unutulmaz bir akşam yaşattı
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den İmralı'ya ilk ziyaret

PKK'nın fesih kararı sonrası DEM Parti'den İmralı'ya ilk ziyaret
Dünya Miras Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde 2 milyar liralık kenevir imha edildi

Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor! 2 milyarlık kenevir ele geçirildi
Rooney'den Manchester United'a tavsiye: Galatasaray'dan onu alın

Manchester United'a tavsiye verdi: Galatasaray'dan onu al
Eurovision 2025'i Avusturya kazandı! Finale İsrail protestosu damga vurdu

Eurovision'da kazanan belli oldu! Finale İsrail protestosu damga vurdu
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı

Kadınların cinsel organlarından çıkanlar şaşkına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.