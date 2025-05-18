Boyabat'ta Gençlik Haftası Spor Festivali Yapıldı
Sinop'un Boyabat ilçesinde Gençlik Haftası dolayısıyla çeşitli spor etkinliklerinin yer aldığı bir festival düzenlendi. Festivalde bisiklet turu da yapıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde Gençlik Haftası dolayısıyla spor festivali düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen festivalde, minyatür kale futbol, ayak tenisi, badminton, parkur, tenis ve halat çekme gibi spor etkinlikleri yapıldı.
Festival çerçevesinde bisiklet turu etkinliği de gerçekleştirildi.
103 bisikletlinin katıldığı ve Hükümet Konağı önünden başlayan tur, 7 kilometrelik sürüş güzergahının tamamlanmasının ardından aynı noktada sona erdi.
Festival, hatıra fotoğrafının çektirilmesiyle sona erdi.
Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Spor