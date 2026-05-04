Bowling Akademi'de çocuklar milli takım altyapısına kazandırılıyor

Samsun Bowling Akademi'de 10-13 yaş grubundaki çocuklar milli takım altyapısına kazandırılıyor.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu bünyesindeki Bowling Akademi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan ve 2017'de kullanıma açılan 38 hat ile Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise üçüncü büyük bowling salonunda çalışmalarını sürdürüyor.

Bowling Akademi bünyesinde çocuklar ücretsiz bowling eğitimi alarak milli takım altyapısına hazırlanıyor. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Antrenörlük Bölümü mezunu milli antrenör Gülhan Aksular liderliğinde yürütülen çalışmalarda, küçük sporculara profesyonel bowling eğitimi veriliyor.

Yaklaşık 3 yıldır devam eden altyapı çalışmaları kapsamında, yetenek taramasından geçen çocuklara haftanın belirli günlerinde ücretsiz eğitim imkanı sunuluyor. Bowling Akademi'de pratik eğitimlerin yanı sıra sınıf ortamında teorik eğitimler de veriliyor.

Bowling Milli Takım Antrenörü Gülhan Aksular, AA muhabirine bowling eğitimine gelen sporculardan yetenek taraması yaparak milli takım altyapısına sporcu yetiştirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Şu an 30'a yakın sporcum var. Genç milli takım adına hedefimiz, sporcuların 18 yaşını doldurmadan milli sporcu olmalarını sağlamak. Çok erken yaşta bowling kemik gelişimi için iyi değildir. Onun için 10 ve 13 yaş aslında hem çocuğun gelişimi için hem de kemik gelişimi için daha uygundur. O nedenle bizim altyapı çalışmalarında bu yaş aralığına daha çok ağırlık vermekteyiz."

Türkiye'de ve dünyada bowlingde yeni trendleri takip ettiklerini ve derslerini onlara göre güncellediklerini aktaran Aksular, "Aslında eskiden bowling tek el oynanıyordu ama yeni jenerasyonda çift elle oynanan bir teknik var. Sporcularıma bu yeni jenerasyon hem çok daha fazla hızlı ve turlu atış sağladığı için ben de sporcularıma bu tekniği öğreterek onların ilerlemesini sağlıyorum." diye konuştu.

Samsun'da üç milli takım sporcusu olduğunu söyleyen Aksular, şöyle devam etti:

"Avrupa Gençler Şampiyonası'nı Samsun ilinde gerçekleştirdik, Yağmur Elif Pehlivan, Gülhanım Birinci ve Azra Besler milli takımda yer aldılar. Ama sadece bununla da kalmadılar. Gülhanım ve Yağmur 2025 yılında tam 5 kez daha milli olarak Dünya Kadınlar Şampiyonası'na, Avrupa Şampiyonası'na, Akdeniz Şampiyonası'na ve bunun gibi çeşitli turnuvalara gitti. Bu sene de Azra, Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nın sporcusu olarak gidecek. Gülhanım hem Dünya Kadınlar Şampiyonası'na hem de Malezya'da Dünya Gençler Bowling Şampiyonası'na katılacak."

"Haftanın dört günü antrenman yapıyoruz"

Türkiye'nin en büyük bowling salonunda antrenmanlarını gerçekleştirdiklerine işaret eden Aksular, "Haftanın dört günü antrenman yapıyoruz. Bütün sporcularım lig oyuncusu. Mayıs ayında Ankara'da Gazi Meclis Kupası yapılacak. İçlerinden sekiz sporcu o turnuvaya katılmaya hak kazandı." ifadelerini kullandı.

Milli sporculardan Yağmur Elif Pehlivan da bowling oynamaya 4 sene önce başladığını söyledi.

Bowlinge çok emek verdiğini ve karşılığında milli takım kadrosuna girmeyi başardığını kaydeden Pehlivan, "Hem genç milli takımda oynadım hem de A Milli Takım'da oynadım. Takım arkadaşlarımla beraber Hong Kong'a dünya şampiyonasına gittik. Çok eğlendik, çok başarılı geçti bizim için." dedi.

Hafta içi her gün antrenmanlarının olduğunu söyleyen Pehlivan, şunları kaydetti:

"Hem çocuklara eğitim veriyoruz, ablalık ediyoruz hem de kendimiz Gülhan hocadan ders alıyoruz. Çok verimli geçiyor bizim için. Sabahları fitness yapıyoruz, öğlenleri bowling oynuyoruz. Akşamları da kendi ailemizle, arkadaşlarımızla burada takılıyoruz. Aynı zamanda bu spora gönül vermek isteyen, milli takıma girmek isteyen arkadaşlarımız, çocuklar olursa da Bowling Akademi onlara destek veriyor."

Bir yıldır bowling oynayan Şeyma Yıldız da milli sporcularla bir arada çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu aktardı.

Yıldız, "Birlikte mutlu, huzurlu, güzel bir şekilde hobi olarak milli sporcu olma yolunda ilerlemeyi düşünüyoruz. İlk geldiğimde bowling için hiçbir şey bilmiyordum açıkçası ama şu an gayet güzel gidiyor. İnşallah milli sporcu oluruz." dedi.

3. sınıf öğrencisi Elif Karadeniz ise üç kardeşiyle birlikte bowlinge geldiklerini belirterek, "Çalışmalarımız çok güzel, ben buraya çok severek geliyorum. Mesela liglerde hep çok iyi atıyorum." diye konuştu.