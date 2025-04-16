Boupendza'nın ölümü sonrası Sumudica'dan duygulandıran sözler: Gözyaşlarımı tutamıyorum

Ülkemizde bir dönem Hatayspor forması giyen ve gol kralı olan Aaron Boupendza, Çin'de bir apartmanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti.

Süper Lig'de Kayserispor, Rizespor, Gaziantep ve Yeni Malatyaspor'un teknik direktörlüklerini yapan Marius Sumudica, Rapid Bükreş'te birlikte çalıştığı Boupendza'nın vefatı sonrası açıklamalarda bulundu.

"GÖZYAŞLARIMI TUTAMIYORUM"

Rumen basınından Fanatik.Ro'ya konuşan bir dönem ülkemizde de teknik adamlık olarak görev yapmış olan aynı zamanda da Rapid Bükreş'te yıldız oyuncunun teknik direktörlüğünü yapan Marius Sumudica, "Haberleri ilk duyduğumda kulaklarıma inanamadım. Büyük bir darbe oldu benim için. Aaron benim çocuğum gibiydi. Oğlumla aynı gün, aynı ay ve aynı yılda doğmuştu. Gözyaşlarımı tutamıyorum. Kelimeler kifayetsiz..." dedi.