BOTAŞ, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında OGM Ormanspor'u 83-69 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında BOTAŞ, OGM Ormanspor'u 83-69 mağlup etti. BOTAŞ ligdeki 8. maçında 6. galibiyetini alırken OGM Ormanspor 7. yenilgisini yaşadı.
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Ahmet Kemal Digilli, Melikşah Mercan, Caner Bahadır
OGM Ormanspor: Kübra Erat 8, Derin Yaya 15, Paopao 8, Brown 12, Cooks 10, Ayşe Yılmaz 6, Asya Ülker 9, Banu Şimşek 1
BOTAŞ: İdil Yeniçulha 6, Clouden 18, Nared 22, Sehernaz Çidal 9, Akhator 18, Duygu Özen 8, Işık Güven 2, Holesinska, Işılay Eğin, Selin Gül, Simge Tokmak
1. Periyot: 18-25
Devre: 30-49
3. Periyot: 54-66
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında BOTAŞ, OGM Ormanspor'u 83-69 mağlup etti.
Bu sonuçla BOTAŞ, ligdeki 8. maçında 6. galibiyetini aldı, OGM Ormanspor ise 7. yenilgisini yaşadı.