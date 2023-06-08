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Boşuna hüngür hüngür ağlamamış! Cenk Tosun aylarca sahalara adım atamayacak

Spor Haberleri

Konyaspor maçında sakatlandıktan sonra hüngür hüngür ağlayan Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, sahayı sedyeyle terk etmişti. Milli futbolcunun sağ bacak üst adalesinde yırtık tespit edildi. 2 ay sahalardan uzak kalması beklenen Tosun, ameliyat olmaya karar verirse bu süre 3.5 aya kadar çıkabilir.

Süper Lig'de sezonun son maçının son dakikalarında acılar içinde yerde kalan Cenk Tosun, gözyaşlarına boğulmuştu. Milli futbolcunun sakatlığı ve sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu.

2.5 AY SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

Sağ bacak üst adalesinde yırtık tespit edilen Cenk Tosun 2.5 ay sahalardan uzak kalacak. Deneyimli golcü ameliyat olmaya karar vermesi durumunda ise bu süre 3.5 aya çıkabilir.

18 GOL ATTI

Şenol Güneş geldikten sonra eksi günlerdeki başarılı görüntüsüne dönen Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla bu sezon 34 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 18 gol atarken, 8 asist yapma başarısı gösterdi.

Boşuna hüngür hüngür ağlamamış! Cenk Tosun'un aylarca sahalara adım atamayacak

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Cenk Tosun Beşiktaş Spor Haberler

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