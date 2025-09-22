Haberler

Bosphorus Cup 2023, İstanbul Boğazı'nda Unutulmaz Bir Finalle Taçlandı

Bosphorus Cup 2023, İstanbul Boğazı'nda Unutulmaz Bir Finalle Taçlandı
24. Bosphorus Cup, 17-20 Eylül tarihlerinde 10 farklı ülkeden 1000 yelkenci ve 60 tekneyle İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirildi. TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, şampiyonlara kupalarını takdim etti ve organizasyonun kültürel önemine vurgu yaptı.

TAG'ın premium partneri olduğu Bosphorus Cup, İstanbul Boğazı'nda unutulmaz bir finalle taçlandı. Organizasyonun son gününde TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem ve ORG Sports Management Kurucusu Orhan Gorbon, şampiyonlara kupalarını birlikte takdim etti.Öktem, "Değerli bir organizasyon. Boğazın büyüleyici atmosferinde gerçekleşen bu yarış, kadim şehrimizi dünyaya tanıtıyor. Bu büyük yolculuğun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Bu yıl 24'üncü kez düzenlenen Bosphorus Cup, 17-20 Eylül tarihleri arasında 10 farklı ülkeden 1000 yelkenci ve 60 tekneyi boğazın eşsiz atmosferinde bir araya getirdi. Üç gün süren kıyasıya mücadelenin ardından şampiyonluk kupasını TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem ve ORG Sports Management Kurucusu Orhan Gorbon, birinciliği elde eden Rossko Racer takımına verdi. Ayrıca TAG sponsorluğunda yarışan TAG Cheese yelkenlisi de IRC 2 sınıfında birinci oldu.

'SPORUN VE SPORCULARIN HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIZ'

TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, ödül töreninin ardından yaptığı konuşmada Bosphorus Cup'ın uluslararası yelken takviminde ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu vurguladı ve şunları dile getirdi:

"Bosphorus Cup, İstanbul'un kültürel mirasını ve benzersiz ruhunu tüm dünyaya taşıyan değerli bir organizasyon. Boğazın büyüleyici atmosferinde gerçekleşen bu yarış, kadim şehrimizi dünyaya tanıtıyor. TAG olarak da bu büyük yolculuğun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu süreçte mücadele eden tüm sporcuları yürekten tebrik ediyorum. Sporun birleştirici gücüne olan inancımızla, bu desteği geleceğe taşımayı sürdüreceğiz."

