Bosna Hersek Oturarak Voleybol Uluslararası Altın Lig şampiyonu

Balıkesir'de düzenlenen Oturarak Voleybol Uluslararası Altın Lig organizasyonu tamamlandı. Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda 3 gün süren organizasyona Türkiye, Hırvatistan, Ukrayna ve Bosna Hersek milli takımları katıldı. Rekabetin üst düzeyde olduğu turnuvada Bosna Hersek, final maçında Ukrayna'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Türkiye ise üçüncülük maçında Hırvatistan'a 3-2 yenilerek son sırada yer aldı. Kupa ve madalya töreninde konuşan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Çakıcı, organizasyona destek olan kişi ve kurumlara teşekkür etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp de şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.