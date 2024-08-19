Boşanacakları iddia edilmişti! Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever 3. kez hamile
Eski futbolcu ve teknik direktör Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel'in boşanacakları iddiaları gündem olmuştu. Ancak çift, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Evliliklerinden 2 kız çocukları olan çiftten yeni bir haber geldi. Zeynep Sever, büyüyen karnını paylaşarak 'Fırında bir şeyler pişiyor' dedi ve üçüncü bebek heyecanını paylaştı.
Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel'in boşanacakları iddiası çok konuşulmuştu. Evliliğindeki ayrılık iddialarını yalanlayan Zeynep Sever, üçüncü bebek heyecanını paylaştı.
Uzun bir süre boşanma aşamasında oldukları konuşulan Volkan Demirel ile Zeynep Demirel çifti haklarında çıkan iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Boşanma iddialarıyla ilgili de Volkan Demirel "Bundan sonra bir 14-15 yıl daha gider diye düşünüyoruz" demişti. Evliliklerinden 2 kız çocuğu olan çiftten yeni haber var.
"FIRINDA BİR ŞEYLER PİŞİYOR" DEDİ BOMBAYI PATLATTI
Zeynep Sever büyüyen kaynını paylaşarak "Fırında bir şeyler pişiyor" dedi. Volkan Demirel paylaşımına dua emojisi koyarken tebrik mesajları gecikmedi.