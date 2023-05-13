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Borussia Mönchengladbach'ı 5-2 yenen Borussia Dortmund, zirve yarışından kopmadı

Borussia Mönchengladbach'ı 5-2 yenen Borussia Dortmund, zirve yarışından kopmadı

Spor Haberleri

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 5-2 yenerek zirve yarışından kopmadı.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde ( Bundesliga ) Borussia Dortmund, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 5-2 yenerek zirve yarışından kopmadı.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 32. haftasında Signal Iduna Park'ta Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti.

Sarı-siyahlılar 5. dakikada Donyell Malen, 18. dakikada penaltıdan Jude Bellingham, 20. ve 32. dakikalarda Sebastian Haller'in golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

Konuk ekip 75. dakikada penaltıdan Ramy Bensebaini ve 85. dakikada Lars Stindl ile bulduğu gollerle skoru 4-2 yaptı.

Ev sahibi takım 90+4. dakikada Giovanni Reyna'nın topu fillerle buluşturmasıyla karşılaşmadan 5-2 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 67'ye çıkardı ve lider Bayern Münih'in 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alarak zirve yarışından kopmadı.

Borussia Mönchengladbach ise 39 puanda kaldı ve 11. sıraya geriledi.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Spor

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