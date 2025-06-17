Borussia Dortmund ve Fluminense Golsüz Beraberlik Aldı
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu'ndaki ilk maçında Borussia Dortmund, Fluminense ile 0-0 berabere kaldı. Maç, New York'taki MetLife Stadı'nda oynandı.
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu'nda Alman temsilcisi Borussia Dortmund, Brezilya ekibi Fluminense ile golsüz berabere kaldı.
ABD'nin New York şehrindeki MetLife Stadı'nda oynanan F Grubu ilk maçında Borussia Dortmund ile Fluminense karşılaştı.
Gol sesinin çıkmadığı karşılaşmada taraflar birer puana razı oldu.
Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor