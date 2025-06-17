Borussia Dortmund ve Fluminense Golsüz Beraberlik Aldı

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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu'ndaki ilk maçında Borussia Dortmund, Fluminense ile 0-0 berabere kaldı. Maç, New York'taki MetLife Stadı'nda oynandı.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu'nda Alman temsilcisi Borussia Dortmund, Brezilya ekibi Fluminense ile golsüz berabere kaldı.

ABD'nin New York şehrindeki MetLife Stadı'nda oynanan F Grubu ilk maçında Borussia Dortmund ile Fluminense karşılaştı.

Gol sesinin çıkmadığı karşılaşmada taraflar birer puana razı oldu.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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