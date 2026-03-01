Haberler

Borussia Dortmund'u 87. dakikada deviren Bayern Münih şampi...

Borussia Dortmund'u 87. dakikada deviren Bayern Münih şampi...
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Bundesliga'nın 24. hafta maçında Bayern Münih, Borussia Dortmund'u 87. dakikada attığı golle 3-2 yendi. Bu galibiyetle Bayern Münih, puanını 63'e yükselterek en yakın takipçisi Borussia Dortmund ile arasındaki farkı 11'e çıkardı.

  • Bayern Münih, Borussia Dortmund'u deplasmanda 3-2 yendi.
  • Bayern Münih'in gollerini Harry Kane 54. ve 70. dakikalarda, Joshua Kimmich 87. dakikada attı.
  • Harry Kane, bu sezon Bundesliga'da 30 gol attı.

Almanya Bundesliga'nın 24. hafta maçında deplasmanda Borussia Dortmund ile lider Bayern Münih karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi Bayern Münih, 3-2'lik skorla kazandı.

BAYERN MUNIH ZAFERE 87'DE UZANDI

Bayern Münih'e geriye düştüğü maçta galibiyeti getiren golleri 54 ve 70. dakikada Harry Kane, 87. dakikada Joshua Kimmich getirdi. Borussia Dortmund'un gollerini ise 26. dakikada Nico Schlotterbeck ve 83. dakikada Daniel Svensson kaydetti.

HARRY KANE'DEN 30. GOL

Formda bir sezon geçiren İngiliz santrfor Harry Kane, bu sezon Bundesliga'daki gol sayısını 30'a yükseltmeyi başardı.

ŞUBAT AYINDAN ŞAMPİ...

Art arda 4. galibiyetini alan Bayern Münih, puanını 63 yaptı ve en yakın takipçisi Borussia Dortmund ile arasındaki farkı 11'e çıkardı. Borussia Dormund, 52 puanda kaldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi

İsrail "Hamaney öldü" diyor! Dünyanın gözü İran'da
Trump: İran'ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü

Trump'tan Hamaney'le ilgili kafaları iyice karıştıracak açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'a saldırılara Devlet Bahçeli'den ilk tepki: Saldırı terör devleti İsrail tarafından yapıldı

Saldırılarla ilgili ilk açıklamasını yaptı! Hedefinde o ülke var
Beşiktaş derbisi ertelenecek mi? Okan Buruk'tan merakla beklenen soruya yanıt

Beşiktaş derbisi erteleniyor mu? Okan Buruk'tan açıklama
ABD ve İsrail İran saldırısının detaylarını paylaştı: Aynı anda yüzlerde uçak havalandı

Yüzlerce uçak aynı anda havalandı, 500'den fazla hedef vuruldu
Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor: Yakında ABD üslerine saldırmaya başlayacağız

Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor! Vuracakları noktaları verdiler
İran'a saldırılara Devlet Bahçeli'den ilk tepki: Saldırı terör devleti İsrail tarafından yapıldı

Saldırılarla ilgili ilk açıklamasını yaptı! Hedefinde o ülke var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile İran'a saldırıyı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile İran'a saldırıyı görüştü
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor