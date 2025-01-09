Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen ile Kritik Maçta Karşılaşıyor

Almanya Bundesliga'da Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund, yarın sahasında Teknik Direktör Xabi Alanso'nun Bayer Leverkusen'i ile karşı karşıya gelecek. Son 5 maçını kaybetmeyen Dortmund, ligde tek yenilgisi bulunan Leverkusen karşısında da gidişatını sürdürmek istiyor.

Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Teknik Direktör Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'u, yarın saat 22.30'da Xabi Alonso'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Bayer Leverkusen'i ağırlayacak. Ligde oynadığı 15 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucu elde ettiği 25 puanla 6. sırada bulunan ve son 5 maçında da yenilgi almayan Dortmund; 9 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyetle 32 puan toplayarak lider Bayern Münih'in 4 puan gerisinden zirve yarışını sürdüren Bayer Leverkusen karşısında da son haftalardaki iyi gidişatını sürdürmenin peşinde.

Teknik Direktör Vincent Kompany ile liderlik bayrağını taşıyan Bayern Münih ise 11 Ocak Cumartesi 20.30'da Borussia Mönchengladbach'a konuk olacak.

Futbolseverler, şampiyonluk yolundaki bu kritik maçları beIN SPORTS ve TOD'dan izleyebilecek. - İSTANBUL