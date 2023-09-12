Bornovalı Minik Sporcu Ceylin Naz Akçay, Dünya Muay Thai Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

Türkiye'yi Dünya Muay Thai Şampiyonası'nda temsil etmeye hazırlanan Bornovalı minik sporcu Ceylin Naz Akçay, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'u ziyaret etti. Başkan İduğ, şampiyonluk sözü aldığı Ceylin'e, 'Önce inan, sonra çok çalış ve mutlaka iyi beslen' tavsiyesinde bulundu.

Türkiye'yi Dünya Muay Thai Şampiyonası'nda temsil etmeye hazırlanan Bornovalı minik sporcu Ceylin Naz Akçay, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'u ziyaret etti. Başkan İduğ, şampiyonluk sözü aldığı Ceylin'e, "Önce inan, sonra çok çalış ve mutlaka iyi beslen" tavsiyesinde bulundu.

Türkiye Muay Thai Şampiyonası Minikler kategorisinde ikinci olarak Türkiye'yi, Antalya'da 29 Eylül – 8 Ekim günleri arasında Antalya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda temsil etme hakkını kazanan Bornova Tozduman Spor Kulübü Sporcusu Ceylin Naz Akçay, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'u ziyaret etti.

Minik Ceylin, aynı kulübün gençler kategorisindeki başarılı sporcuları; Sudenaz Dönmez ve Habib Berat Bayraktar ile Milli Takımlarda da görev alan antrenörleri Kaan Tozduman'la birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, Başkan İduğ'a kazandığı madalya ve kupayı takdim etti. Hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirten Ceylin Naz Akçay, Başkan İduğ'a Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip, ay yıldızlı bayrağı göndere çektirme sözü verdi.

Ceylin'i, ailesini ve antrenör Kaan Tozduman'ı kutlayıp teşekkür eden Başkan Mustafa İduğ, "Bornovalı sporcuların elde ettiği böylesi başarılar bizleri gerçekten çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Kendisinin çok daha büyük başarıları ülkemize getirmesini temenni ediyorum" dedi. Başkan İduğ minik sporcuya, "Önce inan, antrenörünün dediklerini yap, çok çalış ve mutlaka iyi beslen" sözleriyle tavsiyelerde de bulundu.