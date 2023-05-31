Bornova HİTAB Spor Kadın Futbol Takımı Başkan İduğ'u ziyaret etti

Kadınlar Futbol 2. Ligi'nden 1. Lig'e çıkmayı garantileyen Bornova HİTAB Spor Kulübü, sevincini Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile paylaştı. Başkan İduğ, kadın futbolcuların başarısından büyük bir gurur duyduğunu belirterek, en büyük isteğinin takımın 1. Lig'i de şampiyon olarak tamamlaması olduğunu söyledi.

Kadınlar Futbol 2. Ligi'nden 1. Lig'e çıkmayı garantileyen namağlup Bornova HİTAB Spor Kulübü, sevincini Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile paylaştı. HİTAB Spor Kulübü Başkanı Hakan Beşyıldız ve teknik kadroyla birlikte Başkan İduğ'u ziyaret eden futbolcular, Bornova Belediyesi'nin verdiği destekler nedeniyle teşekkür etti. Başkan İduğ ise kadın futbolcuların başarısından büyük bir gurur duyduğunu belirterek, en büyük isteğinin takımın 1. Lig'i de şampiyon olarak tamamlaması olduğunu söyledi.

Ziyarette kadın futbolcuların başarısının hem gurur verici olduğunu hem de kendilerinden sonra gelenlere örnek olduğunu dile getiren Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Bornova'da spora verdikleri destekleri artırarak sürdüreceklerini söyledi.

HİTAB Spor Kadın Futbol Takımı'nın çok önemli bir başarı elde ettiğini ifade eden Başkan İduğ, "Büyük mücadele verdiniz. Başta Spor Kulübü Başkanı Hakan Beşyıldız olmak üzere değerli hocalarımıza, katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum. Gençlerimizin spor yapmasını sağlamak hem de yarışmacı takımlar oluşturmak çok önemli. Biz de Bornova Belediyesi olarak gerek tesis anlamında gerek diğer lojistik konularda bize düşen alanlarda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. HİTAB Spor'un 1. Lig'i de şampiyon olarak tamamlaması en büyük isteğimiz" dedi.

HİTAB Spor Kadın Futbol Takımı, namağlup olarak liderliği elde ettiği 2. Lig'de 36 gol atıp 3 gol yedi. Takım, geçen sene 2. Lig'e çıkmıştı.