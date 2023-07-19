Bornova Futbol Kulübü, Alper Önal ve Mustafa Erdem Uysal'ı transfer etti

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup takımlarından Bornova Futbol Kulübü, Çeşme Belediyespor'dan Alper Önal ve Fethiyespor'dan Mustafa Erdem Uysal'ı transfer etti. İmza töreninde konuşan oyuncular, takımlarına katkı sağlamak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtti.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edecek Bornova Futbol Kulübü, dış transferde Oğuz Erk ve Erol Hakan Sepil'in ardından iki isimle daha anlaşma sağladı. Yeşil-siyahlı ekip, Çeşme Belediyespor'dan forvet Alper Önal ve Fethiyespor'dan kaleci Mustafa Erdem Uysal'ı kadrosuna kattı. İmza töreninde konuşan Alper Önal, "Transferimde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu sene güzel bir sezon bizleri bekliyor. Elimden gelenin en iyisini yaparak takımımıza katkı vermek istiyorum" açıklamasında bulundu.

Bornova FK ile anlaştığı için mutlu olduğunu belirten Mustafa Erdem Uysal," Hedefim burada kalıcı olmak. Takımımızla birlikte güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Hayırlı bir sezon olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.