Bornova 1877, Yılmaz Can Taşdemir ve Onur Paksoy'u transfer etti

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bornova 1877, 2 transfere imza attı. İzmir ekibi, Yılmaz Can Taşdemir ve Onur Paksoy'u kadrosuna kattı. Kanat oyuncusu 32 yaşındaki Yılmaz Can, Erzurum FK, Tarsus İdmanyurdu, Çorum FK, İnegölspor ve son olarak Etimesgut Belediyespor'da forma giydi. Sol bekte oynayan 25 yaşındaki Onur Paksoy ise Altay'da profesyonel oldu. Deneyimli oyuncu, Tuzlaspor, Ofspor, Antalya Kestelspor ve son olarak Kuşadasıspor'da forma giydi.