Bornova 1877 uzatmada yıkıldı: 3-2

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup 26'ncı hafta mücadelesinde Bornova 1877 evinde Söke 1970'e uzatmada yediği golle 3-2 yenildi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan müsabakada konuk ekip 27'nci dakikada Yiğithan Turhan, 42'nci dakikada Latif Aklan'ın bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Bornova temsilcisi 54'üncü dakikada Abdulkadir Kuzey'le farkı 1'e indirdi: 1-2. İzmir ekibinde Abdulkadir, 77'nci dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirerek skora denge getirdi: 2-2. Söke 1970'te Berhan Deniz, 90+5'inci dakikada attığı golle takımını galibiyete taşıdı: 2-3. Ev sahibi ekipte 90+6'ncı dakikada Arda Furkan Abbak kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla üst üste 7'nci mağlubiyetini alan düşme hattındaki Bornova 1877, 18 puanda kaldı. Dört haftalık yenilgi serisi sona eren Söke 1970 ise 28 puana ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı