Bornova 1877, Utkan Gökçen'i transfer etti
Bornova 1877, Fenerbahçe altyapısından yetişen Utkan Gökçen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sağ bek oyuncusu Utkan, geçen sezon Balıkesirspor'da forma giydi.
İZMİR,
TFF 3'üncü Lig ekibi Bornova 1877, dış transferde Utkan Gökçen'le anlaşma sağladı. İzmir ekibi, bir dönem Fenerbahçe altyapısında da oynayan 23 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık imza attırdı. Bayrampaşaspor'da profesyonel olan 22 yaşındaki sağ bek geçen sezon transfer olduğu Balıkesirspor'da 14 karşılaşmada forma şansı buldu. Utkan, 3'üncü Lig'de toplam 36 kez forma giydi.