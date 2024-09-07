Bornova 1877, Utkan Gökçen'i transfer etti

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig ekibi Bornova 1877, dış transferde Utkan Gökçen'le anlaşma sağladı. İzmir ekibi, bir dönem Fenerbahçe altyapısında da oynayan 23 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık imza attırdı. Bayrampaşaspor'da profesyonel olan 22 yaşındaki sağ bek geçen sezon transfer olduğu Balıkesirspor'da 14 karşılaşmada forma şansı buldu. Utkan, 3'üncü Lig'de toplam 36 kez forma giydi.