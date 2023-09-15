Bornova 1877 Spor Kulübü Teknik Direktörü Gürkan Ferhatoğlu, Karaköprü Belediyespor maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig'de ilk maçında Bayburt Özel İdarespor'u 5-1 yenerek iyi bir başlangıç yapan Bornova 1877 Spor Kulübü'nde teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu, pazar günü deplasmanda oynanacak Karaköprü Belediyespor karşılaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Lige galibiyetle başlamanın önemli olduğunu belirten Ferhatoğlu, "Sezonun ilk maçı olmasına rağmen hazırlık döneminde yaptığımız antrenmanlarda, özellikle hücumsal anlamda çalıştıklarımızın karşılığını almak mutluluk verici. Pazar günü Şanlıurfa ekibi Karaköprü Belediyespor'la karşılaşacağız. Hafta içinde hazırlıklarımızı bu yönde sürdürdük. Güzel bir oyun sergileyerek, iyi mücadeleyle puan ve puanlara ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki süreçte yine güzel futbol oynayan bir takım izletmek istediklerini belirten Gürkan Ferhatoğlu, "Farklı formasyonlar üzerinde daha çok çalışarak, oyun gücümüzü daha da yükseltip ligi iyi bir yerde noktalamak istiyoruz. Lig boyunca taraftarlarımıza önemli bir iş düşüyor. Sayımızı artırarak sezon boyunca desteklerini sürdüreceklerine inanıyorum" dedi.