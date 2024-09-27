Bornova 1877'nin Yeni Transferi Cenk Ekinci'nin Hedefleri

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Bornova 1877'nin transferin son gününde kadrosuna kattığı Cenk Ekinci, yeşil-siyahlı ekipte başarılı işlere imza atmak istediğini söyledi. Bornova 1877'ye geldiği için heyecanlı olduğunu belirten 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu, "Burada tam bir aile ortamı var. Genç bir takım olduğumuz için hemen uyum sağladım. Bu sezon kendimi göstermek istiyorum. En büyük hayalim A Milli Takım forması giymek" diye konuştu. Geçen sezon SVG Nürnberg Fürth 1883'ün U19 takımında 24 karşılaşmada 21 gol atan sol kanat Cenk, bu sezon henüz forma şansı bulamadı.