Bornova 1877'nin Kötü Gidişi Devam Ediyor

İzmir'in 3. Lig takımlarından Bornova 1877, son 3 maçını kaybetti ve bu sezon 8 haftada yalnızca 1 galibiyet alabildi. Yeni teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu yönetiminde de işler iyi gitmiyor.

İZMİR'İN ilçe takımı olarak 3 sezondur 3'üncü Lig'de yer alan Bornova 1877, bu sezon kötü gidişi bir türlü durduramadı. Ligde son 3 maçını kaybeden Bornova 8 haftada yalnız 1 kez kazandı. Emin Sulhan yerine göreve gelen teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu yönetiminde de işlerin iyi gitmediği yeşil-beyazlı ekip, grupta 7 puanla düşme hattına yaklaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
