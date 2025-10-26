Bornova 1877'nin Kötü Gidişi Devam Ediyor

İZMİR'İN ilçe takımı olarak 3 sezondur 3'üncü Lig'de yer alan Bornova 1877, bu sezon kötü gidişi bir türlü durduramadı. Ligde son 3 maçını kaybeden Bornova 8 haftada yalnız 1 kez kazandı. Emin Sulhan yerine göreve gelen teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu yönetiminde de işlerin iyi gitmediği yeşil-beyazlı ekip, grupta 7 puanla düşme hattına yaklaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor