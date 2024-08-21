Bornova 1877, Gürhan Dizlek'i futbol akademisi altyapı koordinatörlüğüne getirdi
TFF 3'üncü Lig'deki İzmir temsilcisi Bornova 1877, Gürhan Dizlek'i futbol akademisi altyapı koordinatörlüğü görevine getirdi. Daha önce Göztepe, Karşıyaka, Bucaspor ve Altınordu kulüplerinde görev yapan Dizlek, Bornova semtinin futbolcu yetiştirme potansiyelini kullanarak Türk futboluna yeni isimler kazandırmayı hedefliyor.
TFF 3'üncü Lig'deki İzmir temsilcilerinden Bornova 1877'de futbol akademisi altyapı koordinatörlüğü görevine Gürhan Dizlek getirildi. Kariyerinde daha önce Göztepe, Karşıyaka, Bucaspor ve Altınordu kulüplerinin altyapılarında görev yapan 57 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağlandı.
Semih Kaya, Cenk Gönen, Anıl Taşdemir, Aydın Kuzu gibi birçok futbolcuyu Türk futboluna kazandıran teknik adam olan Dizlek yaptığı açıklamada, "Bornova semti adeta futbolcu madeni. Buradan yetişmiş birçok futbolcu var. Hedefimiz Bornova'mızın özkaynak değerlerini koruyarak, Türk futboluna yeni isimler kazandırmak" ifadelerini kullandı.