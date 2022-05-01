Bordo-mavili bayrak İstanbul Boğazı'nda

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında dün Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da kutlamalar gece boyunca devam etti. Gece saatlerinde kulübün renkleriyle ışıklandırılan İstanbul Boğazı'nı bugün de bordo-mavi renkli bayrak süsledi.

Demirören Haber Ajansı / Spor