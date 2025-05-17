Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu

Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu
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Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu
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Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Los Angeles FC'ye kiraladığı Cengiz Ünder, ABD ekibindeki performansıyla dikkat çeken bir oyuncu oldu. Los Angeles FC, Ünder'in 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunda indirime gitmek istiyor. Fenerbahçe'nin ise bu duruma soğuk bakmadığı ve pazarlık kapısını açık tuttuğu belirtildi. Ünder, Los Angeles FC formasıyla çıktığı 13 maçta 2 gol ve 3 asist yaptı.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Los Angeles FC'ye kiraladığı Cengiz Ünder, ABD ekibindeki performansıyla beğeni topladı.

BONSERVİSİNİ ALABİLİRLER

Kısa süredeki performansıyla dikkat çeken Cengiz Ünder'in bonservisini Los Angeles FC'nin almak istediği iddia edildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Los Angeles FC, Cengiz Ünder'in 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunda indirime gidilmesini talep etti.

5 GOLE KATKI SAĞLADI

Fenerbahçe'nin ise ayrılığa soğuk bakmadığı ve pazarlık kapısını açık tuttuğu vurgulandı. Cengiz Ünder, Los Angeles FC formasıyla çıktığı 13 maçta 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.

Bonservisini istiyorlar! Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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