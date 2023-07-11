Bonservis bedeliyle kulüp tarihine geçen Fenerbahçeli Samet Akaydin'e Çaykur Rizespor talip oldu

Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i renklerine bağlamak için harekete geçti. Geçen sezon 3.7 milyon euroya Adana Demirspor'dan sarı-lacivertlilere giden deneyimli stoper, Mavi Şimşekler'in en pahalı satışı olarak tarihe geçmişti.