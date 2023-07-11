Bonservis bedeliyle kulüp tarihine geçen Fenerbahçeli Samet Akaydin'e Çaykur Rizespor talip oldu
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Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i renklerine bağlamak için harekete geçti. Geçen sezon 3.7 milyon euroya Adana Demirspor'dan sarı-lacivertlilere giden deneyimli stoper, Mavi Şimşekler'in en pahalı satışı olarak tarihe geçmişti.
Fenerbahçe'nin geçen sezon renklerine bağladığı Samet Akaydin için Çaykur Rizespor devrede. Süper Lig'in yeni ekibi, sarı-lacivertlilerin milli stoperini kadrosuna katmak istiyor.
RİZE'NİN HEDEFİ SAMET
Fanatik'te yer alan habere göre; Transferde sessiz ilerleyen Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i renklerine bağlamak istiyor.
REKOR KIRMIŞTI
Samet Akaydin, geçen sezon Fenerbahçe'ye 3.7 milyon euroya transfer olarak Adana Demirspor tarihinin en pahalı satışı olmuştu.
Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023