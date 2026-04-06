Bonnie Blue'dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek ayarlamamı istedi

Yetişkin içerik platformu OnlyFans’in popüler isimlerinden Bonnie Blue, futbol dünyasını sarsacak çarpıcı bir iddiayla gündeme oturdu. Blue, İngiltere Premier Lig devlerinden Liverpool’un A takımında forma giyen bir futbolcunun kendisine ulaştığını ve şaşırtıcı taleplerde bulunduğunu öne sürdü.

''EŞÇİNSEL OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ''

Katıldığı bir podcast yayınında konuşan Bonnie Blue, ismini açıklamadığı futbolcunun kendisine sosyal medya üzerinden mesaj attığını belirtti. Blue’nun iddiasına göre; ünlü futbolcu sohbet sırasında kendisine eşcinsel olduğunu itiraf etti. Ancak asıl şaşırtıcı iddia bu itiraftan sonra geldi.

''23 ERKEKLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ''

Bonnie Blue, futbolcunun kendisinden özel bir organizasyon için yardım istediğini iddia ederek, "Bana eşcinsel olduğunu söyledi ve ardından kendisi için 23 erkek ayarlayıp ayarlayamayacağımı sordu. Bu talep karşısında ne diyeceğimi bilemedim." ifadelerini kullandı.

O İSMİN KİM OLDUĞU MERAK EDİLDİ

Blue’nun bu iddiaları kısa sürede sosyal medyada ve İngiliz basınında geniş yankı buldu. Söz konusu futbolcunun kim olduğu merak konusu olurken, Liverpool kulübünden veya oyunculardan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.