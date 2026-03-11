Kızdıracak tahmin! Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi

Haberler

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Liverpool galibiyetini Sports Digitale Youtube kanalında yorumladı. Galatasaray'ın tur şansını değerlendiren Dilmen, "Rövanşta seyirci ve Liverpool'un presi tabii ki etkileyecektir. Sonuçta 1-0 önemli bir skordur. 0-0 olsaydı örneğin '60'a 40 Liverpool'un şansı var' derdim. Şimdi 55'e 45 Liverpool diyorum. Liverpool deplasmanında tabii ki ibrenin Liverpool'dan yana olmasını beklerim." dedi.

"BENZER OLDU"

Mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, ''Biz lig aşamasındaki 1-0'lık galibiyette de yayın yapmıştık. Tekrarını verelim. Benzer oldu. O günkü Liverpool'la bugünkü arasında fark yok. Bu tempoyla maçı bitirmek kolay olmuyor. Cin gibi olmanız lazım. Mesela Abdülkerim Bardakcı'nın dakika 87'de arka adelesine kramp girdi, hemen oyuna devam etti. 'Niye benim yüzümden 1 dakika daha fazla uzatma olsun? diye düşünüyor.'' dedi.

"BUGÜNLER İÇİN YAPILMIŞ BİR KADRO"

Mevcut kadronun bugünler için oluşturulduğunu dile getiren Rıdvan Dilmen, ''Galatasaray özellikle devre arasından itibaren bugünler için yapılmış bir kadro. Ligimiz takımlarımızı buna hazırlamıyordu. Şimdi Galatasaray'ın savunması ve kalecisi 186, 187, 190'larda. Yedek kulüben de iyi olacak bu maçlarda.'' ifadelerini kullandı.

"RAKİPLERİN DENGESİNİ BOZUYOR"

Rıdvan Dilmen, milli oyuncu Barış Alper'in performansını da değerlendirerek, ''Barış Alper Yılmaz'ın 2-3 maçtır Şampiyonlar Ligi'nde 4-5 oyuncuya kart göstertmesi var. Böyle bir silah rakibin dengesini bozuyor.'' sözlerini sarf etti.

"YÜZDE 55'E 45 DİYORUM"

Galatasaray'ın tur şansı için konuşan Dilmen, "Rövanşta seyirci ve Liverpool'un presi tabii ki etkileyecektir. Sonuçta 1-0 önemli bir skordur. 0-0 olsaydı örneğin '60'a 40 Liverpool'un şansı var' derdim. Şimdi 55'e 45 Liverpool diyorum. Liverpool deplasmanında tabii ki ibrenin Liverpool'dan yana olmasını beklerim." yorumunda bulundu.

