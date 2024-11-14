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Bomba iddia: Icardi Wanda Nara'nın evini bastı, yarın hakim karşısına çıkıyor

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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile ayrılık aşamasında olduğu Wanda Nara gündemden düşmüyor. Arjantin basınında yer alan habere göre, Pazartesi günü özel bir uçakla Buenos Aires'e giden Icardi Wanda Nara'nın evini basarak hesap sordu. Icardi ile tartışan Wanda daha sonra yıldız futbolcuyu polise şikayet etti. Icardi, yarın hakim karşısına çıkacak.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, yaşadığı uzun süreli sakatlıkla uğraşırken bir yandan da özel hayatında yaşadığı sorunlarla ilgilenmek zorunda kalıyor. Pazartesi günü ülkesine giden Arjantinli yıldızla ilgili çarpıcı gelişmeler yaşandı.

WANDA'NIN EVİNİ BASTI

Arjantin basınında yer alan haberlere göre; Samsunspor ile oynanan karşılaşmayı tribünden takip eden Mauro Icardi, ardından Pazartesi günü özel bir uçakla Buenos Aires'e uçtu. Kızlarını da yanına alan yıldız oyuncu direkt olarak Wanda Nara'nın yaşadığı Avenida Del Libertador'daki eve gitti.

İkilinin burada tartıştıkları özellikle Wanda Nara'nın hamile olduğu yönünde çıkan haberlere Mauro Icardi'nin çok sinirlendiği ve tepki gösterdiği iddia edildi.

ICARDI HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Bunun üzerine Wanda Nara 13B Polis Karakolu'na Mauro Icardi'yi acil şikayet dilekçesi aracılığıyla şikayet etti. Bu konuyu Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosfeld de doğruladı. Arjantin gazetelerinden Ambito'da yer alan habere göre ise, mahkeme, Icardi'den Wanda'Nara'ya yönelik rahatsız edici eylemlerden kaçınmasını ve 15 Kasım'da Arjantin saati ile saat 10:00'da görülecek mahkemeye gelmesini emretti.

Bomba iddia: Icardi Wanda Nara'nın evini bastı, yarın hakim karşısına çıkıyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBükücü:

Boşa uğraşıyorsun Icardi kardeş. Sana kız mı yok bırak giden gitsin

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