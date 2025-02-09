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Heung-min Son için bomba Süper Lig iddiası

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Ara transfer döneminde yıldız ismi kadrosuna katan Fenerbahçe, Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-min Son için nabız yokladı. İngiliz ekibine 32 yaşındaki futbolcunun şartlarını soran sarı-lacivertliler, ilk etapta olumsuz yanıt aldı. Tecrübeli oyuncudan vazgeçmeyen yönetim, sezon sonunda yeniden girişimde bulunacak.

Ara transfer döneminde yıldız isimlere giden ve Skriniar, Diego Carlos, Talisca ile Mimovic'i renklerine bağlayarak Fenerbahçe, bu kez dünyaca ünlü yıldıza göz dikti.

YENİ HEDEF SON

Tottenham forması giyen Heung-min Son için nabız yoklayan sarı-lacivertliler, oyuncunun şartlarını sordu. 32 yaşındaki sol kanadın takıma büyük katkı yapacağını düşünen Fenerbahçeli yetkililerin, transfer için kesenin ağzını açmaya hazır olduğu kaydedildi. Ancak İngilizler, Güney Koreli yıldızı ocak döneminde bırakmaya niyetleri olmadığını bildirdi.

SEZON SONUNDA YENİDEN TEKLİF YAPILACAK

Bu cevap sonrası geri adım atmak zorunda kalan yönetimin, tecrübeli oyuncudan vazgeçmediği ve önümüzdeki sezonun yıldız transferi olarak şimdiden listenin ilk sırasına yazmaya karar verdikleri ifade edildi. Sol kanatta oynayan Allan Saint-Maximin'in lig bitince ayrılacağını da hesap eden sarı-lacivertli kurmayların sezon sonunda Heung-min Son için yeniden girişimde bulunma kararı aldığı gelen haberler arasında.

TOTTENHAM'IN EN GOLCÜSÜ

Tottenham'ın mevcut oyuncuları içinde en çok gol atan isim olan Heung-min Son, İngiliz ekibinde 440 maçta 172 kez ağları havalandırdı. Güney Kore Milli Takımı'nın da vazgeçilmezi olan tecrübeli futbolcu, görev yaptığı 131 karşılaşmada 51 gol attı. Bu sezon takımında 32 mücadelede forma giyen Son, 10 gol, 8 asistlik performans sergiledi. 2015'te transfer olduğu Tottenham ile sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan başarılı futbolcunun güncel piyasa değeri 38 milyon euro olarak gösteriliyor.

Heung-min Son için bomba Süper Lig iddiası
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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