Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor

Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor
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Fenerbahçe yönetiminin Jose Mourinho ile yollarını ayrılması durumunda Zinedine Zidane'ye teklif yapacağı iddia edildi.

Son zamanlarda sıkıntılı günler yaşayan ve bu sezon da şampiyonluğu alamayan Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Takımın Portekizli antrenörü Jose Mourinho'nun da geleceği belirsizliğini korurken ortaya atılan bir iddia yeri yerinden oynatacak cinsten.

Son dönemlerde tecrübeli teknik adamın Portekiz Milli Takımı ile anlaştığı iddiası gündeme bomba gibi düşerken Portekiz Futbol Federasyonu, Jose Mourinho ile ilgili haberleri anında yalanladı.

BOMBA İDDİA

Sözcü'de yer alan habere göre ise, sarı-lacivertli yönetim Mourinho ile yollarını ayırırsa Zinedine Zidane'ı takımın başına getirmek için görüşmeleri sürdürüyor. Yönetimin ilk hedef olarak Zinedine Zidane ile görüşeceği öğrenildi.

Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor

Fransız teknik adam, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'le girdiği tartışmalar sonrası yaşadığı tükenmişlik sendromu nedeniyle 2021'den beri takım çalıştırmadı. Üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Zidane'ı yönetim çok istiyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Hala anlamadınız mı? Kimi getirirseniz getirin İsmail Kartal kadar verimli olamaz. Zidane, Morinho gibileri ne anlar Türkiye'deki futboldan.

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

fb. yalan rüzgarı

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Haber YorumlarıFrida Kahlo:

ali koçun koca şirketi yönetiyor düşüncesi ile kafasının çalıştığına inanırdım meğer belli ki kurulu düzenin getirdiği sistemle şirket zaten verimli olarak çalışıyor. bu adamın şirkete kardan çok zararı olur diyerek fenerbahçenin başına bela ettiler. nato kafa nato mermer

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Haber YorumlarıMGk:

Ali Koç kredisi olmayan bir başkan ufacık başarısızlık da tepki olmasını yenl gelenler anlamıyor küsüyorlar yola kredisi olan bir başkan ile devam edilmeli

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Haber YorumlarıHamza Tanrıkul:

hahaha 1 Nisan şakası gibi. haberci arkadaşlar, hangi avanaktan kaptınız bu yalancı hikayeyi. çok güldük. bayav bırakın haberciliği

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