Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor

Son zamanlarda sıkıntılı günler yaşayan ve bu sezon da şampiyonluğu alamayan Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Takımın Portekizli antrenörü Jose Mourinho'nun da geleceği belirsizliğini korurken ortaya atılan bir iddia yeri yerinden oynatacak cinsten.

Son dönemlerde tecrübeli teknik adamın Portekiz Milli Takımı ile anlaştığı iddiası gündeme bomba gibi düşerken Portekiz Futbol Federasyonu, Jose Mourinho ile ilgili haberleri anında yalanladı.

BOMBA İDDİA

Sözcü'de yer alan habere göre ise, sarı-lacivertli yönetim Mourinho ile yollarını ayırırsa Zinedine Zidane'ı takımın başına getirmek için görüşmeleri sürdürüyor. Yönetimin ilk hedef olarak Zinedine Zidane ile görüşeceği öğrenildi.

Fransız teknik adam, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'le girdiği tartışmalar sonrası yaşadığı tükenmişlik sendromu nedeniyle 2021'den beri takım çalıştırmadı. Üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Zidane'ı yönetim çok istiyor.