Haberler

Bomba gibi iddia! Arda Güler'i 100 milyon euro verip alacaklar

Bomba gibi iddia! Arda Güler'i 100 milyon euro verip alacaklar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madrid'de oynayan milli futbolcu Arda Güler, Paris Saint-Germain (PSG) tarafından transfer listesine alındı. Fransız devi PSG'nin, genç oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı iddia edildi. Habere göre, PSG teknik direktörü Luis Enrique, Arda Güler'i öncelikli transfer hedefi olarak belirledi ve 100 milyon euro seviyesinde bir girişimde bulunduğu kaydedildi.

  • Paris Saint-Germain, Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'i transfer etmek için temsilcilerle temasa geçti.
  • PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, Arda Güler'i öncelikli transfer hedefi olarak belirledi.
  • Paris Saint-Germain, Arda Güler için 100 milyon euro seviyesinde bir girişimde bulundu.

Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fransız devi Paris Saint-Germain'in, genç oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öne sürüldü.

EL NACIONAL: TEMAS KURULDU

El Nacional'in haberine göre Paris Saint-Germain, Arda Güler transferi için temsilcilerle temasa geçti. Haberde Psg'nin, Real Madrid'deki geleceği yakından takip edilen Arda Güler'i transfer listesinde üst sıralara yazdığı belirtildi.

LUIS ENRIQUE'DEN 100 MİLYON EUROLUK HAMLE

İddiaya göre PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, Arda Güler'i "öncelikli transfer hedefi" olarak belirledi. Fransız ekibinin, milli yıldız için 100 milyon euro seviyesinde bir girişimde bulunduğu kaydedildi.

ARDA GÜLER İÇİN DEV YARIŞ İDDİASI

Son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'nin, Arda Güler'i oyun kurucu rolünde değerlendirmek istediği ve transfer sürecini hızlandırmak için temaslarını sürdürdüğü aktarıldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı

Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıLegend ishere:

Ardayı severimde kardeş abartma sende burada kim 100milyon verecek ederinin 3 katı. Arda genç yolu uzun. Çelimsizliğini yavaş yavaş giderecek. Hallandla kaleci arasında ilkokul bebesi gibi kalmıştı daha yeni haber yaptınız. Burada yazınca piyasası yükselmiyor.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Her hafta başka bir şey söylüyorsunuz bir hafta gönderiliyor gözden çıkarıldı diğer hafta takımın gözdesi daha sonrakinde 100 milyon euro biraz ciddi haber yapın lütfen

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti

Şehrin göbeğinde kan donduran görüntüler
ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit

İç savaşa ramak kala ABD'den komşu ülkeye yeni tehdit
Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili

Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili
TÜİK açıkladı! 2025'te en çok kazandıran yatırım aracı külçe altın oldu

Geçen yıl buna yatırım yapan milyonları cebe indirmiş
ICE polisleri ABD'li kadını öldürdü, protestolar patladı! Halk sokağa indi

ABD'yi karıştıran cinayet sonrası protestolar patladı
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti

Şehrin göbeğinde kan donduran görüntüler
ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit

İç savaşa ramak kala ABD'den komşu ülkeye yeni tehdit
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia

Cuma çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia