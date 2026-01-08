Bomba gibi iddia! Arda Güler'i 100 milyon euro verip alacaklar

Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fransız devi Paris Saint-Germain'in, genç oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öne sürüldü.

EL NACIONAL: TEMAS KURULDU

El Nacional'in haberine göre Paris Saint-Germain, Arda Güler transferi için temsilcilerle temasa geçti. Haberde Psg'nin, Real Madrid'deki geleceği yakından takip edilen Arda Güler'i transfer listesinde üst sıralara yazdığı belirtildi.

LUIS ENRIQUE'DEN 100 MİLYON EUROLUK HAMLE

İddiaya göre PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, Arda Güler'i "öncelikli transfer hedefi" olarak belirledi. Fransız ekibinin, milli yıldız için 100 milyon euro seviyesinde bir girişimde bulunduğu kaydedildi.

ARDA GÜLER İÇİN DEV YARIŞ İDDİASI

Son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'nin, Arda Güler'i oyun kurucu rolünde değerlendirmek istediği ve transfer sürecini hızlandırmak için temaslarını sürdürdüğü aktarıldı.