Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, İngiliz basınında yer alan iddialara göre Manchester United'ın transfer listesine girdi. İngiliz ekibi Manchester United'ın teknik direktörü Ruben Amorim, Güler'i 'öncelikli transfer hedefi' olarak belirlediği ve iki kulüp arasında ilk temasların başladığı ifade edildi. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Arda Güler kariyerinde tarihi bir transfere imza atabilir.
- Arda Güler, Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 83 resmi maça çıktı, 15 gol attı ve 18 asist yaptı.
- İngiliz basını, Arda Güler'in 2026 yazında Manchester United'a transfer olabileceğini öne sürdü.
- Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim, Arda Güler'i 'öncelikli transfer hedefi' olarak belirledi ve iki kulüp arasında ilk temaslar başladı.
2023 yaz transfer döneminde Barcelona'nın teklifini reddederek Fenerbahçe'den Real Madrid'e imza atan Arda Güler, Avrupa futbolunun gündeminden düşmüyor. İngiliz basınında yer alan son dakika transfer iddiası, milli yıldızla ilgili yeni bir sayfa açtı.
ARDA GÜLER YİNE MANŞETLERDE
Real Madrid forması giyen Arda Güler, İspanya'da sergilediği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Genç yaşına rağmen Avrupa devlerinin radarında olan milli futbolcu, transfer söylentilerinin merkezinde yer alıyor.
REAL MADRID PERFORMANSI
Arda Güler, Real Madrid kariyerinde tüm kulvarlarda toplam 83 resmi maça çıktı. 20 yaşındaki yıldız bu süreçte 15 gol atıp 18 asist yaparak önemli bir katkı sağladı ve potansiyelini üst seviyede kanıtladı.
İNGİLİZ BASININDAN BOMBA İDDİA
İngiliz basını, Arda Güler'in 2026 yazında Manchester United'a transfer olabileceğini öne sürdü. Bu iddia, Avrupa futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
MANCHESTER UNITED TEMASA GEÇTİ
CaughtOffSide'ın haberine göre Manchester United, Arda Güler'i kadrosuna katmak için şimdiden planlama yapıyor. İngiliz ekibinin teknik direktörü Ruben Amorim'in, milli futbolcuyu "öncelikli transfer hedefi" olarak belirlediği ve iki kulüp arasında ilk temasların başladığı ifade edildi.