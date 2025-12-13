Haberler

Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular
Güncelleme:
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, İngiliz basınında yer alan iddialara göre Manchester United'ın transfer listesine girdi. İngiliz ekibi Manchester United'ın teknik direktörü Ruben Amorim, Güler'i 'öncelikli transfer hedefi' olarak belirlediği ve iki kulüp arasında ilk temasların başladığı ifade edildi. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Arda Güler kariyerinde tarihi bir transfere imza atabilir.

  • Arda Güler, Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 83 resmi maça çıktı, 15 gol attı ve 18 asist yaptı.
  • İngiliz basını, Arda Güler'in 2026 yazında Manchester United'a transfer olabileceğini öne sürdü.
  • Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim, Arda Güler'i 'öncelikli transfer hedefi' olarak belirledi ve iki kulüp arasında ilk temaslar başladı.

2023 yaz transfer döneminde Barcelona'nın teklifini reddederek Fenerbahçe'den Real Madrid'e imza atan Arda Güler, Avrupa futbolunun gündeminden düşmüyor. İngiliz basınında yer alan son dakika transfer iddiası, milli yıldızla ilgili yeni bir sayfa açtı.

ARDA GÜLER YİNE MANŞETLERDE

Real Madrid forması giyen Arda Güler, İspanya'da sergilediği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Genç yaşına rağmen Avrupa devlerinin radarında olan milli futbolcu, transfer söylentilerinin merkezinde yer alıyor.

REAL MADRID PERFORMANSI

Arda Güler, Real Madrid kariyerinde tüm kulvarlarda toplam 83 resmi maça çıktı. 20 yaşındaki yıldız bu süreçte 15 gol atıp 18 asist yaparak önemli bir katkı sağladı ve potansiyelini üst seviyede kanıtladı.

İNGİLİZ BASININDAN BOMBA İDDİA

İngiliz basını, Arda Güler'in 2026 yazında Manchester United'a transfer olabileceğini öne sürdü. Bu iddia, Avrupa futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

MANCHESTER UNITED TEMASA GEÇTİ

CaughtOffSide'ın haberine göre Manchester United, Arda Güler'i kadrosuna katmak için şimdiden planlama yapıyor. İngiliz ekibinin teknik direktörü Ruben Amorim'in, milli futbolcuyu "öncelikli transfer hedefi" olarak belirlediği ve iki kulüp arasında ilk temasların başladığı ifade edildi.

Salih Söğüt
Yorumlar (2)

Haber Yorumları2y5bybvm56:

CHP zihniyeti

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLevent Şahin:

adamlar salakmi öyle bir futbolcuyu satsinlar 5 sene oynatıp zaten aynı paraya yine satarlar yaş 25 olur

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

