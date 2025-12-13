Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

2023 yaz transfer döneminde Barcelona'nın teklifini reddederek Fenerbahçe'den Real Madrid'e imza atan Arda Güler, Avrupa futbolunun gündeminden düşmüyor. İngiliz basınında yer alan son dakika transfer iddiası, milli yıldızla ilgili yeni bir sayfa açtı.

ARDA GÜLER YİNE MANŞETLERDE

Real Madrid forması giyen Arda Güler, İspanya'da sergilediği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Genç yaşına rağmen Avrupa devlerinin radarında olan milli futbolcu, transfer söylentilerinin merkezinde yer alıyor.

REAL MADRID PERFORMANSI

Arda Güler, Real Madrid kariyerinde tüm kulvarlarda toplam 83 resmi maça çıktı. 20 yaşındaki yıldız bu süreçte 15 gol atıp 18 asist yaparak önemli bir katkı sağladı ve potansiyelini üst seviyede kanıtladı.

İNGİLİZ BASININDAN BOMBA İDDİA

İngiliz basını, Arda Güler'in 2026 yazında Manchester United'a transfer olabileceğini öne sürdü. Bu iddia, Avrupa futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

MANCHESTER UNITED TEMASA GEÇTİ

CaughtOffSide'ın haberine göre Manchester United, Arda Güler'i kadrosuna katmak için şimdiden planlama yapıyor. İngiliz ekibinin teknik direktörü Ruben Amorim'in, milli futbolcuyu "öncelikli transfer hedefi" olarak belirlediği ve iki kulüp arasında ilk temasların başladığı ifade edildi.