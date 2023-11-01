Boluspor Ziraat Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Karaman FK'yı 2-0 yenerek üst tura çıktı.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Hakan Ülker, Ahmet Şimşek, Emrullah Uluçay
Boluspor : İsmail Çipe, Kubilay Sönmez (Dk. 82 Oğuz Kağan Güçtekin), Camara (Dk. 42 Harun Yerlikaya, Dk.73 Safa Kınalı), Mustafa Şengül, Furkan Demir, Batuhan İşçiler, Erdem Reis (Dk. 73 Hakan Bilgiç), Kerem Paykoç, Tolunay Artuç, Murat Elmacı, Diarra
Karaman FK: Baran Güler, Mete Yıldız, İbrahim Can Köse (Dk. 76 Alper Tosun), Oktay Balcı, Erdem Dikbasan (Dk. 61 Yılmaz Daler), Anıl Batın Aydın (Dk. 89 Polat Abay), Onur Hata Takır, Yiğit Ulaş, Ömer Faruk Gümüş (Dk. 61 Berkan Burak Turan), Ahmet Karademir, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 61 Özcan Aydın)
Goller: Dk. 11 Tolunay Artuç, Dk. 25 Batuhan İşçiler ( Boluspor )
Sarı kartlar: Dk. 49 Kerem Payoç, Dk. 71 Harun Yerlikaya, Dk. 71 Kubilay Sönmez ( Boluspor ), Dk. 43 Oktay Balcı, Dk. 71 Berkan Burak Turan ( Karaman FK)
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda ağırladığı TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımı Karaman FK'yi 2-0 yenerek üst tura yükseldi.