Ziraat Türkiye Kupası: Boluspor: 0 Fethiyespor: 0

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Boluspor, Fethiyespor ile sahasında 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol atmayı başaramadı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Boluspor, sahasında karşılaştığı Fethiyespor ile 0-0 berabere kaldı.

Hakemler: Fatih Tokail, Arif Dilmeç, Kemal Mavi

Boluspor: İsmail Pakol, Arda Tuğra Saygı, Atay Akgün (Emir Han Çor dk. 59), Kaan Talha Çetin, Burak Topçu (Mustafa Yerlikaya dk. 75), Can Arda Yılmaz, Muhammet Mustafa Yıldız, Egemen Kazancı, Muhammed Bedirhan Açıkgöz (Emre Soykan dk. 83), Berke Yılmaz, Deniz Yıldız (Ensar Akbulut dk. 83)

Yedekler: Eren Gökgöz, Oğuz Öztürk, Türker Dırdıroğlu, Emre Soykan

Teknik Direktör: Gökhan İpek

Fethiyespor: Arda Akbulut, Şahan Akyüz, Oğuz Yılmaz, Sabri Gülay, Berkay Değirmencioğlu, Uğur Ayhan, Cihan Kazan, Serkan Yıldız, Kerem Pala, Berat Satır, Arda Yakup Yılmaz (Yusuf Efe Çağlar dk. 72)

Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Ahmet Akkaş, Selim Kemence, Ömer Faruk Kadimli

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Sarı kartlar: Muhammet Mustafa Yıldız, Egemen Kazancı (Boluspor) - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

