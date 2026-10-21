Boluspor-Van Spor FK maçının biletleri 140 liradan online satışa çıktı

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında oynanacak Boluspor-Van Spor FK karşılaşmasının biletleri online satışa sunuldu. Mücadelenin kale arkası ve misafir tribünü biletleri 140 liradan satışa çıktı.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Boluspor, 23 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadyumu'nda Van Spor FK ile oynayacak. Karşılaşmanın biletleri Passo üzerinden satışa sunuldu. Boluspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, taraftarların maç günü Passo kart ve bilet işlemlerini Bolu Atatürk Stadyumu önünde bulunan Passo gişesinden de gerçekleştirebileceği belirtildi. Karşılaşmanın bilet fiyatları kale arkası ve misafir tribünü için 140 lira olarak belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı