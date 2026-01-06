Haberler

Boluspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan istifa etti

Boluspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan istifa etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un teknik direktörü Ertuğrul Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görevinden ayrıldığını duyurdu. Arslan, Boluspor'da geçirdiği süre boyunca aldığı destek için teşekkür etti ve takımına başarılar diledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevinden ayrıldığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig temsilcisi Boluspor'da teknik direktörlük görevini yürüten Ertuğrul Arslan, sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklama ile görevine veda etti. Arslan, kırmızı-beyazlı camiada görev yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, başkan ve yönetim kuruluna teşekkür etti. Arslan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

" Boluspor'da teknik direktörlük kariyerime başlamak, benim için büyük bir onur ve sorumluluktu. Bu süreçte ortaya koyduğumuz oyun ve aldığımız sonuçlarla bize güvenenleri mahcup etmemiş olmanın gururunu yaşıyorum. Öncelikle beni bu göreve layık gören Başkanımız Sayın Erdal Bayrak'a, yöneticilerimiz Mustafa Yüksel ve Ender Ofluoğlu'na, Sportif Direktörümüz Ömer Özen'e teşekkür ediyorum. Onların desteği ve güveni benim için çok değerliydi. Birlikte çalıştığım, gelişimlerine tanıklık etmekten büyük mutluluk duyduğum oyuncularıma da ayrı bir teşekkür borçluyum. Sahada gösterdikleri karakter ve emek, bu yolculuğu benim için özel kıldı. ve elbette, ilk günden itibaren bana sevgi ve ilgi gösteren Boluspor taraftarına, Bolu halkına, Boluspor'u takip eden emekçi basın mensuplarına sonsuz minnettarım. Bu destek, her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak. Bu bir veda değil, güzel anılarla dolu bir başlangıcın devamı Boluspor'a bundan sonraki yolculuğunda başarılar diliyorum." - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici

Kabus gibi! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimlere bakın
Kolombiya, Venezuela'dan mülteci akınına hazırlanıyor! Sınıra binlerce asker sevk edildi

Maduro kaçırıldı, o ülke mülteci akını için harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maduro'nun kaçırılması sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı

Maduro sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı
Samet Akaydın'dan transfer açıklaması: Her şeyimi vereceğim

Samet Akaydın'dan transfer açıklaması: Her şeyimi vereceğim
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş

Bir dönem herkesin konuştuğu ismin abisi çıktı
2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! İçme suyu bile tükendi
Maduro'nun kaçırılması sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı

Maduro sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı
İran'daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 29'a yükseldi

Komşu iç savaşa sürükleniyor! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Kripto borsası MEXC'e şikayet yağmuru: Tüm bakiyem aniden sıfırlandı

Vurgun iddiası büyüyor! Şikayet yağmuru var: Tüm bakiyem sıfırlandı