Boluspor'un Hedefi Net: Teknik Direktör Arslan, Ligde Hedefsiz Kalmayacaklarını Duyurdu

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Sipay Bodrum FK'yi 3-0 yenen Boluspor'un teknik direktörü Ertuğrul Arslan, sezon sonunda hedefsiz kalmayacaklarını vurguladı. Bodrum FK karşısında oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını belirten Arslan, oyuncularının özverisinden dolayı teşekkür etti.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Sipay Bodrum FK'yi evinde 3-0 yenen Boluspor'un teknik direktörü Ertuğrul Arslan, lig sonunda takımının hedefsiz kalmayacağını söyledi.

Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Bodrum FK'nin oynanan maç öncesinde ligde lider olduğunu ve istikrarlı bir takım olduğunu anlattı.

Maçta oyun üstünlüğünü her zaman ellerinde tuttuklarını belirten Arslan, "Bizim adımıza sevindirici. Geldiğim günden beri söylüyorum ve hayal de satmadım." dedi.

Arslan, rakip takımın her maçını incelediğine dikkati çekerek, "Takım ve oyuncularımızın kalitesine inanıyordum. Oyuncularım üç haftadır sahada özveri gösteriyor. Bu galibiyetin mimarı oyuncularım. Onlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ligin uzun bir maraton olduğuna değinen Arslan, şöyle devam etti:

"Ayaklarımız yere sağlam basacak. Her rakibe saygı duyuyoruz. Her takımın farklı oyun şekli var. Biz maç önü planlarımızı buna göre yapıyoruz. Ligin sonunda bu takım hedefsiz kalmayacak. Boluspor'un bir hedefi var. Oyuncular hedefsiz kalamaz. Biz hedefsiz kalamayız. Bizi destekleyen yönetimimiz keza öyle."

Arslan, maç boyunca desteklerini eksik etmeyen Boluspor taraftarına da teşekkür etti.

Sipay Bodrum FK cephesi

Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz iki tarafın da sahaya iyi oyun yansıttığını, dengede giden oyunda gördükleri kırmızı kartın bütün oyun planlarını bozduğunu söyledi.

İkinci yarıda 10 kişi kalmalarına rağmen etkili oynadıklarını belirten Yılmaz, "Golleri de bulduk ama iki golümüz iptal edildi. Biri duran top ve diğeri de elden dönen topta. Son dakikalarda biraz risk alınca ikinci ve üçüncü golleri buldu Boluspor." şeklinde konuştu.

Yılmaz, Boluspor'un son iki haftadır iyi oynadığını, deplasmanda güçlü rakiplerinden puan alan bir Boluspor'un olduğunu ifade etti.

Boluspor maçını geride bıraktıklarını anlatan Yılmaz, "Önümüzdeki hafta oynayacağımız İstanbulspor maçı ile yeniden çıkışa geçmek istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor
