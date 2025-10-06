Haberler

Boluspor'un Gol Makinesi: Florent Hasani

Boluspor'un Gol Makinesi: Florent Hasani
1'inci Lig ekiplerinden Boluspor'da forma giyen Florent Hasani, ligin ilk 9 haftasında 8 gol ve 2 asistle dikkatleri üzerine çekti. Kosovalı golcü, aynı zamanda takım kaptanlığını da yapıyor ve Şenol Güneş'in ilgisini çekmeyi başardı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN DİKKATİNİ ÇEKMİŞTİ

2023 yılında Arnavutluk Süper Lig'i ekiplerinden Tirana formasıyla gösterdiği performansla adını duyuran Hasani, o dönem UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş'a karşı forma giydiği karşılaşmada dönemin teknik direktörü Şenol Güneş'in dikkatini çekmişti. Tecrübeli teknik adam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Hasani'nin hızı, oyun görüşü ve sol ayağının kalitesine özellikle vurgu yapmıştı

ROMANYA'DA TUTUNAMADI, TÜRKİYE'DE PARLADI

Tirana formasıyla çıktığı 50 maçta 29 gol ve 11 asist üreten Hasani, bu performansının ardından Romanya'nın Rapid Bükreş 1923 ekibine transfer oldu. Ancak teknik direktör Marius ?umudica'nın sistemine uyum sağlayamayınca kısa sürede takımdan ayrıldı.

Adı bir dönem Süper Lig ekibi Alanyaspor ile de anılan Hasani, sonrasında Boluspor'a bedelsiz transfer oldu.

Özellikle geçtiğimiz sezon play-off mücadelesinde attığı kritik gollerle takımına önemli katkı veren Kosovalı futbolcu, bu sezon performansının zirvesine ulaşarak 1'inci Lig'in en formda isimlerinden biri haline geldi. Florent Hasani'nin Boluspor ile sözleşmesi sezon sonuna kadar devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
