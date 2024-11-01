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Boluspor, Ümraniyespor'u 3-0 Mağlup Etti

Boluspor, Ümraniyespor'u 3-0 Mağlup Etti
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1'inci Lig'in 11'inci haftasında Boluspor, sahasında Ümraniyespor'u 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Boluspor'un gollerini Mukairu ve Berk Yıldız ile 90+7'de Babacar kaydetti.

STAT: Bolu Atatürk

HAKEMLER: Ali Yılmaz, Seyfettin Ünal, Yusuf Susuz

BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Fethi Özer, Onur Ulaş, Enes Alıç (DK 89. Işık Kaan Arslan), Mukairu (DK.89 Anıl Koç), Avramoski, Oğuz Kağan Güçtekin, Jefferson (DK.77 Estrella), Berk Yıldız (DK.77 Eren Aydın), Hüsamettin Yener (DK.77 Babacar)

ÜMRANİYESPOR: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (DK 79. Dimitri Cavare), Mustafa Eser, Glumac, Burak Öksüz, Sousa (DK 60. Mehmet Ali Büyüksayar), Serkan Göksu (DK. 46 Atalay Babacan), Hoti (DK. 63 Furkan Apaydın), Djokanovic, Soukou (DK 79. Bardhi), Minchev

GOLLER: DK .18 Mukairu, DK. 75 Berk Yıldız ( Boluspor )

SARI KARTLAR: DK. 45+1, DK. 61 Glumac, DK. 56 Djokanovic (Ümraniyespor)

KIRMIZI KART: DK. 61 Glumac, (Ümraniyespor)

1'inci Lig'in 11'inci haftasında Boluspor, kendi sahasında Ümraniyespor'u 3-0 yendi.

12'nci dakikada, Boluspor atağında Hüsamettin Yener ceza sahası dışından düzgün bir vuruş yaptı. Kaleye giden topu, Cihan Topaloğlu kornere çeldi.

18'inci dakikada, Boluspor atağında, Avramovski, pasını Ümraniyespor ceza sahası içerisindeki Mukairu'ya aktardı. Topu önüne alan Mukairu'nun vuruşunda defanstan seken top ağlara gitti: 1-0

35'inci dakikada, Ümraniyespor atağında, ceza sahasına yapılan ortada, Burak Öksüz'ün kafa vuruşunda, Çağlar Şahin Akbaba topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sona erdi.

49'uncu dakikada, Boluspor atağında, kaleciyle karşı karşıya kalan Enes Alıç'ın kale önündeki vuruşunda, Cihan Topaloğlu'nun kurtarışıyla top kornere çıktı.

61'inci dakikada rakibine faul yapan Ümraniyespor oyuncusu Glumac, ikinci sarı kattan, kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

71'inci dakikada, Boluspor atağında, Mukairu, topu ceza sahasındaki Avramoski'ye aktardı. Önünü boşaltan Avramoski'nin vuruşunda top kaleci Cihan Topaloğlu'ndan döndü.

75'inci dakikada, Ümraniyespor savunmasındaki pas hatasını takip eden Berk Yıldız, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi: 2-0

88'inci dakikada, Mustafa Eser'in ceza sahası içerisinde Mukairu'ya yaptığı faul sonrası, Boluspor penaltı kazandı.

90'ıncı dakikada, penaltı noktasındaki topun başına geçen Babacar, yaptığı vuruşta topu dışarıya gönderdi. Boluspor gol şansını kaçırdı.

Maçın sonuna 7 dakika süre ilave edildi.

90+7'nci dakikada, topa rakip ceza sahasında hakim olan Babacar'ın yaptığı vuruşla top ağlara gitti.

Boluspor, karşılaşmayı Ümraniyespor karşısında 3-0 kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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