Boluspor, Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etti
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Boluspor, sahasında Tuzlaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Michel Landel'in attığı 2 golle Boluspor galibiyete ulaştı.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Ferudun Daldaş, Yusuf Susuz, Onur Gülter
Boluspor : Çağlar Şahin Akbaba, Oğuz Kaan Güçtekin (Dk. 90 Diarrassouba), Bettaieb (Dk. 77 Şeref Özcan), Safa Kınalı (Dk. 90 Berk Yıldız), Camara (Dk. 90 Furkan Demir), Oulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, Kayamba (Dk. 85 Posmac) Batuhan İşçiler
Tuzlaspor: Ferhat Kaplan, Hasanalizada, Selim Ay, Mehmet Taş, Nzuzi Mata (Dk. 82 Sadık Baş), Muhammed Akarslan (Dk. 46 Bangoura), Ahmet Yazar (Dk. 46 James), Hikmet Çiftçi (Dk. 82 Ahmethan Köse), Samet Asatekin, Togui (Dk. 46 Yahaya) Çağrı Giritlioğlu
Goller: Dk. 23 ve 75 Landel ( Boluspor ), Dk. 60 Nzuzi Mata (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Muhammed Akarslan, Dk. 71 Mehmet Taş (Tuzlaspor), Dk. 90+4 Şeref Özcan ( Boluspor )
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Boluspor, konuk ettiği Tuzlaspor'u 2-1 yenerek, ligdeki ilk 3 puanını aldı.