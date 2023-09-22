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Boluspor, Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etti

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Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Boluspor, sahasında Tuzlaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Michel Landel'in attığı 2 golle Boluspor galibiyete ulaştı.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Ferudun Daldaş, Yusuf Susuz, Onur Gülter

Boluspor : Çağlar Şahin Akbaba, Oğuz Kaan Güçtekin (Dk. 90 Diarrassouba), Bettaieb (Dk. 77 Şeref Özcan), Safa Kınalı (Dk. 90 Berk Yıldız), Camara (Dk. 90 Furkan Demir), Oulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, Kayamba (Dk. 85 Posmac) Batuhan İşçiler

Tuzlaspor: Ferhat Kaplan, Hasanalizada, Selim Ay, Mehmet Taş, Nzuzi Mata (Dk. 82 Sadık Baş), Muhammed Akarslan (Dk. 46 Bangoura), Ahmet Yazar (Dk. 46 James), Hikmet Çiftçi (Dk. 82 Ahmethan Köse), Samet Asatekin, Togui (Dk. 46 Yahaya) Çağrı Giritlioğlu

Goller: Dk. 23 ve 75 Landel ( Boluspor ), Dk. 60 Nzuzi Mata (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Muhammed Akarslan, Dk. 71 Mehmet Taş (Tuzlaspor), Dk. 90+4 Şeref Özcan ( Boluspor )

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Boluspor, konuk ettiği Tuzlaspor'u 2-1 yenerek, ligdeki ilk 3 puanını aldı.

Kaynak: AA / Spor

Berk Yıldız Trendyol Boluspor Futbol Spor Haberler

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