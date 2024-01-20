Üye Girişi
Haberler

Boluspor, Teksüt Bandırmaspor'u mağlup etti

Güncelleme:
Abone Ol

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Teksüt Bandırmaspor'u 2-1 yenen Boluspor'un Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise, galibiyete ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Teksüt Bandırmaspor'u 2-1 yenen Boluspor'un Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri açısından çok değerli bir maç olduğunu ifade etti.

Geçen hafta Adanaspor deplasmanında 65 dakika 10 kişi oynadıklarını, kazanabilecekleri maçı berabere bitirdiklerini, bu maçın yukarılara oynamak açısından çok değerli olduğuna değinen Koşukavak, sonuna kadar play-off takımı olmak için çalışacaklarını ifade etti.

Bandırmaspor'un sezon başından planlı bir şekilde kurulmuş iyi oyuncuları olan bir takım olduğunu aktaran Koşukavak, "Ekonomik anlamda da bizden rahatlar. Oyuncu kalitesi var ama kimin askerlerinin iyi olduğunun önemi yok, kim askerlerini daha iyi kullanıyor bunun önemi var bence. Kazandığımız için mutluyum." şeklinde konuştu.

Koşukavak, maçın son bölümlerinde yaşananlara ilişkin, Posmac'ın yanlış pasının ardından rakibe verilen topla kalelerinde golü gördüklerini anımsattı.

Antrenörlerin karşı takım antrenörleri ile ilgili açıklama yapmasının hoş olmadığına dikkat çeken Koşukavak, "Üçlü savunma oynamayı çok maharet sanmak, biz üçlü savunma oynadık, bütün Türkiye üçlü savunma oynuyor demek bana bir hak doğuruyor. Ben bunların bildiğini unuttum. Bu kadar yeter herkese." dedi.

Eroğlu: "Hedefimizden sapmış değiliz"

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise, kazanıp diğer haftalardaki çıkışlarını devam ettirmek istediklerini, galibiyete ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Kritik pozisyonları değerlendiremediklerini ifade eden Eroğlu, bölüm bölüm iyi oynadıkları dakikaları sonuçlandıramadıklarını, çok üretim yapamasalar da girdikleri pozisyonlarında da netice alamadıklarını kaydetti.

Eroğlu, Boluspor'un duran toptaki istatistiğini bildiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bir anlık konsantrasyondan dolayı kalemizde golü gördük. Dengeli giden bir maçtı aslında bölüm bölüm. Kim golü bulsa lehine dönecek bir maçtı aslında. Karşılama alanları ve savunmayı her iki takımda iyi yapıyordu. Boluspor son bölümde savunmayı iyi yaptı. Buna rağmen 4 tane pozisyonumuz var. Değerlendirebilseydik bizim lehimize iyi sonuç olurdu. Hedefimizden sapmış değiliz. Yine Süper Lig hedefine devam ediyoruz. Önümüzde iç sahada oynayacağımız bir maç var. Geride kalan 15 tane maçımız var. Oyunun belirli bölümlerinde iyi bir performans ortaya koydu tamımız ama sonuçlandıramadık. Bunu sonuca bağlamamız lazım. Sürekli gelişen oyunumuz olacak."

Kaynak: AA / Spor

Yalçın Koşukavak Trendyol Boluspor Basın Toplantısı Teknik Direktör Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gönül Dağı bugün, bu hafta var mı? Gönül Dağı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? ADANA DEMİRSPOR – ANKARAGÜCÜ CANLI: Adana Demirspor – Ankaragücü maçı nereden, nasıl izlenir? PENDİKSPOR – BEŞİKTAŞ CANLI: Pendikspor – Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? Pendikspor Beşiktaş canlı yayın linki! Adana Demirspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adana Demirspor - Ankaragücü maçı nereden izlenir? Pendikspor - Beşiktaş maç kadrosu! Pendikspor - Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu mu? Pendikspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pendikspor - Beşiktaş maçı nereden izlenir? Kocaelispor - Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kocaelispor - Eyüpspor maçı nereden izlenir? Beşiktaş - Tofaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Tofaş Basket maçı! Arda Güler Almeria maçında oynayacak mı? Arda Güler kadroda var mı, oynuyor mu? Köln - Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta? Köln - Dortmund maçı nereden izlenir? Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 15 tatil ayın kaçında, hangi gün bitiyor? Sömestr tatili ne zaman sona eriyor? 15 tatil uzatıldı mı? Yarıyıl tatili bir ay mı oldu, kaç gün oldu? Sömestr tatili 15 gün mü, 30 gün mü? BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Ocak: Bu hafta BİM'de neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 20 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? AK Parti Zeytinburnu belediye başkan adayı kimdir? AK Parti Zeytinburnu adayı açıklandı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title