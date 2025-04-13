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Boluspor Teknik Direktörü Koşukavak: "Play-off İhtimalimiz Var"

Boluspor Teknik Direktörü Koşukavak:
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Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, MKE Ankaragücü ile oynanan maç sonrasında yaptığı açıklamada, kalan dört maçta galibiyet almaları durumunda play-off oynamayı umduklarını belirtti.

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından, "Kalan dört maçta kazandığımız takdirde, kazanacağımız maçlar olduğunu öngörüyorum. Play-off oynarız diye umut ediyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Boluspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Ankaragücü açısından çok krizli bir maçtı. Zaten geçen hafta da Mesut Hoca final maçı olduğunu söyledi. Biz bu krizi nasıl avantaja çeviririz, bütün amacımız buydu. İlk yarı itibarıyla da istediğimiz şey oldu, 2-0 öne geçtik ama bu maçı final maçı gören bir rakibe karşı 45+4'te golü yemememiz gerekiyordu. Orada rakibi maça davet ettik. Ankaragücü'ne daha baskın bir oyun oynayarak 2-0'lık skoru koruyabilseydik böyle olmazdı. 2-2 bitti. 2-0'dan 2-2 olması bizim açımızdan kötü. Oyunu kontrol edip skoru koruyabilirdik. Zor ve krizde bir Ankaragücü'nden bir puan almak ve 51 puanlı takımlarla aramızda iki puan olması önemli. Kalan dört maçta kazandığımız takdirde, kazanacağımız maçlar olduğunu öngörüyorum. Play-off oynarız diye umut ediyorum. Ankaragücü'ne de başarılar diliyorum" diye konuştu. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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