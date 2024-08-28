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Boluspor Teknik Direktörü Gülpınar: Milli aradan sonra takım yüzde 80-90 civarında hazır olacak

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Boluspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, milli aradan sonra takımın yüzde 80-90 civarında hazır olacağını belirtti.

Boluspor Teknik Direktörü Gülpınar : Milli aradan sonra takım yüzde 80-90 civarında hazır olacak

Oğuzhan EKE/ BOLU - BOLUSPOR Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, "Milli maç arasından sonra, takım yüzde yüz olmasa bile, yüzde 80 – 90 civarında hazır olacaktır" dedi.

Boluspor, 1'inci Lig'in 4'üncü haftasında, Aktepe Stadyumu'nda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Maç öncesi hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdüren Bolusporlu oyuncular, Teknik Direktör Serhat Gülpınar yönetiminde antrenman yaptı. 1 saat 20 dakika süren antrenmanda taktik çalışma gerçekleştirildi. Boluspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'BİZİ İLERİYE TAŞIYAN BİR KARŞILAŞMA OLDU'

Esenler Erokspor karşılaşmasının kazanılmasının takım için önemli olduğunu ifade eden Gülpınar, "3 puanla kazanmak bizim adımıza önemliydi. Oyuncularımızla konuştuğumuz zaman da bir çıkış maçı olarak görmüştük, bu maçı. Geçen haftadan itibaren oyuncuların özverisi, iyi niyeti maça hazırlanmaları üst seviyedeydi. Bunu da hem oyun olarak, hem skor olarak maçta aldığımızı düşünüyorum. Özellikle ilk yarısını domine ettiğimiz bir oyunda, ikinci yarı ister istemez, sezon başından beri bizimle olmayan arkadaşların, sonradan katılan arkadaşların tamamen hazır olmamasından dolayı biraz tempomuz düştü. Onların yerine giren arkadaşlar da ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Sonuçta maçı kazandık. Bizim çok daha net pozisyonlarımız var. Maç berabere de bitebilirdi. Ama son 10 dakikada Avramovski'nin attığı kafa golüyle, 2-1 kazanmasını bildik. Bizim için çok önemli bir karşılaşmaydı. Hem moral anlamında hem puanlama anlamında hem takımın kendine özgüveni anlamında bizi ileriye taşıyan bir karşılaşma oldu" dedi.

'YÜZDE 80-90 CİVARINDA HAZIR OLACAKTIR'

Gülpınar, milli aradan sonra takımın daha hazır olacağını aktararak, "Şu an için, son 2 gün önce Galatasaray'dan Siraçhan ile Eren kenar oyuncusu. Bunlar bizim eksik bölgelerimizdi. Transfer sezonunun bitimine kadar da belki 1-2 mevkiiyle alakalı da tasarrufu olacaktır kulübün. Şu an yeterli sayımız var. Transfer gerçekleştirdik ama bunların takıma adaptasyonu, fiziksel anlamda maç oynayabilecek seviye gelmeleri, belki biraz zaman alabiliyor. İlk başladığımızdan beri de ilk milli maç arasından sonra takımın daha net bir şekilde hazır olabileceğini görmüştük. Yine aynı yerdeyiz. İnşallah milli maç arasından sonra, takım yüzde 100 olmasa bile, yüzde 80-90 civarında hazır olacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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