Özbelsan Sivasspor: 1-2

1. Lig'in 34. haftasında Boluspor, sahasında Özbelsan Sivasspor'a 2-1 yenildi. Sivasspor, maçta golleri Avramovski ve Okoronkwo ile bulurken, Boluspor'un tek golü Doğan Can'dan geldi. Maçta Balburdia kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Burak Demirkıran, Harun Reşit Güngör, Batuhan Bıyıklı

BOLUSPOR: Türker, Ömürcan, Kaan, Kouagba, Lima, Balburdia, Barış, Harun, Doğan Can (Dk. 84 Baluta), Devran (Dk. 45 Alptekin), Arda

ÖZBELSAN SİVASSPOR: Göktuğ, Murat, Appindangoye, Okan, Uğur, Kamil (Dk. 75 Mert), Cihat, Malle (Dk. 75 Emre), Avramovski (Dk. 88 Özkan), Ethemi (Dk. 66 Mehmet), Okoronkwo

GOLLER: Dk. 3 Avramovski, Dk. 28 Okoronkwo ( Sivasspor ), Dk. 31 Doğancan ( Boluspor )

KIRMIZI KART: Dk. 90+2 Balburdia ( Boluspor )

SARI KARTLAR: Cihat, Göktuğ (Özbelsan Sivasspor )

1'inci Lig'in 34'üncü haftasında Boluspor, kendi sahasında karşılaştığı Özbelsan Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.

3'üncü dakikada Sivasspor atağında Murat'ın attığı pasta ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Avramovski'nin köşeye çektiği şut ağlara gitti: 0-1.

28'inci dakikada Sivasspor atağında Uğur'un kale önüne yaptığı ortada topa dokunan Okoronkwo, takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2.

31'inci dakikada gelişen Boluspor atağında Lima'nın ceza sahasının sağından kale önüne attığı pasta Doğan Can topu ağlara gönderdi: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Özbelsan Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

62'nci dakikada Bolusporlu Ömürcan'ın ceza sahası dışından çektiği sert şut direkten döndü.

90+2'nci dakikada rakibine faul yapan Bolusporlu Balburdia ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşma Özbelsan Sivasspor'un 2-1'lik galibiyeti ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Netanyahu, Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlayacaklarını duyurdu

İran'ın resti Netanyahu'ya geri adım attırdı! Talimatı verdi
AK Parti'nin kazandığı seçimde CHP'li üye 'boş' oy attığını itiraf etti

CHP'de son skandal fena! Seçimi bile isteye AK Parti'ye kazandırmış
CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü

"Belediye başkan yardımcısıyım" dese de garsonlar acımadı
500

Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti
Bakan Şimşek 'vergi affı' ile ilgili çok net konuştu

Bakan Şimşek "vergi affı" ile ilgili çok net konuştu
Polislere yönelik alaycı ifade kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Çatışmaya giren polisle alay eden şüphelinin savunması daha skandal
Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı

Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 3 çocuğun babası kaynı çıktı
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı

İspanya'da yakalandı, Türkiye'ye iade edilecek