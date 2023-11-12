Boluspor, Sakaryaspor'a 3-2 mağlup oldu
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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Boluspor, sahasında Sakaryaspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçta Boluspor'un gollerini Posmac ve Oulare atarken, Sakaryaspor'un gollerini Kasongo, Roshi ve Del Valle kaydetti.
STAT: Atatürk
HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Bersan Duran, Mehmet Şengül
BOLUSPOR: Çağlar Akbaba- Oulare, Posmac, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Landel (Dk. 69 Diarrasouba), Oğuz Kaan Güçtekin (Dk. 69 Kubilay Sönmez), Ercan Coşkun (Dk. 46 Moussiti-Oko), Safa Kınalı (Dk. 61 Tolunay Artuç), Berk Yıldız, Battaieb
SAKARYASPOR: Cihan Topaloğlu- Oğuz Yıldırım, Donkor, Rotman, Bülent Uzun, Roshi (Dk. 77 Ali Ülgen), Sinan Kurt (Dk. 84 Mikail Okyar), Hasan Kılıç, Murat Akpınar (Dk. 90+1 Çağlayan Menderes), Del Valle (Dk. 84 Simon), Kassongo
GOLLER: Dk. 66 Posmac, Dk. 84 Oulare ( Boluspor ), Dk. 10 Kassongo, Dk. 28 Roshi, Dk. 53 Del Valle ( Sakaryaspor )
SARI KARTLAR: Oğuz Kaan Güçtekin, Çağlar Akbaba( Boluspor ), Del Valle, Tugay Karslı, Cihan Topaloğlu ( Sakaryaspor )
1'inci Lig'in 12Nci haftasında Boluspor, kendi sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'a 3-2 mağlup oldu.
10'uncu dakikada gelişen Sakaryaspor atağında, Del Valle'nin ortasında Kassongo topu ağlara gönderdi: 0-1.
14'üncü dakikada Boluspor'un kullandığı köşe vuruşunda, Safa topu direkt kaleye gönderdi. Top arka direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Sakaryaspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
28'inci dakikada Sakaryaspor atağında, topu sürerek ceza sahasına giren Roshi'nin vuruşunda top yan direğe çarpıp ağlara gitti: 0-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı Sakaryaspor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
53'üncü dakikada Sakaryaspor ani geliştirdiği atakta sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Del Valle'nin düzgün vuruşunda top fileleri havalandırdı: 0-3.
66'ncı dakikada Berk'in arka direğe ortasına Posmac'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-3.
84'üncü dakikada Boluspor'un kullandığı köşe vuruşunda Berk'in ortasına Oulare kafa vurdu, top kale çizgisini geçti: 2-3.