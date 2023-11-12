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Boluspor, Sakaryaspor'a 3-2 mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Boluspor, sahasında Sakaryaspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçta Boluspor'un gollerini Posmac ve Oulare atarken, Sakaryaspor'un gollerini Kasongo, Roshi ve Del Valle kaydetti.